Про це йдеться в указах президента №863/2024, №864/2024, №865/2024 та №866/2024Своїх посад позбулися:

  • Андрій Праведник – посол у Руанді;
  • Андрій Таран – посол у Словенії;
  • Петро Бешта – посол у Литві;
  • Сергій Корсунський – посол у Японії.

Раніше Зеленський заявив, що затвердив понад 30 нових призначень у дипломатичних представництвах. Одним із найбільш очікуваних рішень стало призначення Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, на посаду посла України в Туреччині замість Василя Боднара.

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