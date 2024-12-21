Президент України Володимир Зеленський звільнив послів у чотирьох країнах у межах анонсованого перезапуску дипломатичної служби.

Про це йдеться в указах президента №863/2024, №864/2024, №865/2024 та №866/2024Своїх посад позбулися:

Андрій Праведник – посол у Руанді;

Андрій Таран – посол у Словенії;

Петро Бешта – посол у Литві;

Сергій Корсунський – посол у Японії.

Раніше Зеленський заявив, що затвердив понад 30 нових призначень у дипломатичних представництвах. Одним із найбільш очікуваних рішень стало призначення Нарімана Джеляла, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, на посаду посла України в Туреччині замість Василя Боднара.