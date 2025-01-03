Про це Володимир Зеленський розповів під час інтерв’ю, яке транслювали в етері телемарафону.
За словами Глави держави, захисник лікувався у Сполучених штатах Америки, а також у центрі реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії для постраждалих від війни Superhumans.
Під час візиту президента військовий не міг ходити, але після цієї зустрічі йому вдалося встати на ноги.
“Хлопець, я з ним фоткався, він не ходив. Він працює над цим у США, він там був у лікарні і тут йому допомагали. Мені надійшло повідомлення перед інтерв’ю і він каже: “Приїжджав президент, і я почав ходити. Хай частіше приїжджає“, — розповів Зеленський.
Президент зазначив, що, звісно, це не залежало від нього, а стало результатом роботи лікарів. Однак йому було приємно почути це.
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