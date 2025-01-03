Президент України поділився історією, яка сталася після його візиту до пораненого військовослужбовця.

Про це Володимир Зеленський розповів під час інтерв’ю, яке транслювали в етері телемарафону.

За словами Глави держави, захисник лікувався у Сполучених штатах Америки, а також у центрі реабілітації, протезування та реконструктивної хірургії для постраждалих від війни Superhumans.

Під час візиту президента військовий не міг ходити, але після цієї зустрічі йому вдалося встати на ноги.

“Хлопець, я з ним фоткався, він не ходив. Він працює над цим у США, він там був у лікарні і тут йому допомагали. Мені надійшло повідомлення перед інтерв’ю і він каже: “Приїжджав президент, і я почав ходити. Хай частіше приїжджає“, — розповів Зеленський.

Президент зазначив, що, звісно, це не залежало від нього, а стало результатом роботи лікарів. Однак йому було приємно почути це.