Про це Володимир Зеленський розказав в інтерв’ю CNN.

“Під час нашої бесіди два місяці тому я побачив, що Трамп розуміє складнощі, з якими стикається Україна в умовах війни”, – заявив Зеленський.

Зі слів президента України, Трамп пообіцяв підтримувати Україну і запевнив, що зробить усе можливе для зміцнення країни.

На запитання журналіста CNN щодо того, як Зеленський сприймає обіцянку Трампа завершити війну за один день, президент відповів, що не бачив жодного конкретного плану для цього.

“Моя позиція така: під час виборчої кампанії часто звучать заяви, які не завжди є реалістичними”, — пояснив Зеленський.

Він також додав, що цього місяця планує зустріч з президентом США Джо Байденом, щоб представити йому стратегію перемоги над Росією. Окрім того, цей план він має намір обговорити з іншими кандидатами в президенти, зокрема Дональдом Трампом та Камалою Гарріс. Зеленський підкреслив, що план буде представлено і Конгресу, оскільки його реалізація залежатиме від їхньої підтримки.