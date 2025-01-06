Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у перші дні повномасштабного вторгнення РФ самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко телефонував йому і просив вибачення за обстріли території України.

Про це президент України розповів в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

Зі слів Зеленського, Лукашенко намагався переконати, що пуски ракет здійснювалися не з його ініціативи.

“Він вибачався. Він казав, що це не я. З моєї території пускали ракети, і пускав їх Путін. Це з його слів”, — зазначив український лідер.

Лукашенко також нібито наполягав на своїй непричетності до обстрілів.

“Ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін”, — процитував Зеленський слова Лукашенка.

У відповідь президент України назвав Лукашенка співучасником війни.

“Він такий самий убивця, як і диктатор Володимир Путін”, — підкреслив Зеленський.

Крім того, Лукашенко пропонував завдати удару у відповідь по Мозирському нафтопереробному заводу.

Прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт у коментарі російському РБК категорично заперечила заяву Зеленського.

“Жодних вибачень президент Білорусі Зеленському не переказував, з тієї простої причини, що вибачатися нам нема за що”, – заявила вона.

Ейсмонт підтвердила, що телефонна розмова між лідерами дійсно відбулася, однак зазначила, що її ініціювали через емоційну реакцію сина білоруського президента, який мав контакт Зеленського у своєму телефоні.