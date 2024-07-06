Про це йдеться у відео, оприлюдненому в офіційному Телеграм-каналі Президента України.

“53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними. Продовжуємо працювати та шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну – всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей”, – наголосив Зеленський.

Нещодавно Україна повернула з російського полону ще 10 українских громадян, серед яких заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял, цивільні громадяни Олена Пех та Валерій Матюшенко, які були в полоні ще з 2017–2018 років, священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам, Богдан Гелета та Іван Левицький та пʼятеро цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.