Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.
Представники різних українських силових структур, включаючи Головне управління розвідки, Збройні сили, Службу зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ та Службу безпеки, приєдналися до групи.
«І це наш безперечний пріоритет – один із десяти пунктів Формули миру. І ми обовʼязково зробимо все, щоб Україна отримала справедливий мир. Всі наші люди, всі наші громади», – заявив Зеленський.
Глава держави також оголосив про намір посилити присутність інфраструктури омбудсмена в регіонах для забезпечення прозорої та якісної роботи з рідними полонених і громадськими активістами.
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