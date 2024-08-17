Цього тижня в Україні оновлено переговорну групу та інфраструктуру обмінів.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні.

Представники різних українських силових структур, включаючи Головне управління розвідки, Збройні сили, Службу зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ та Службу безпеки, приєдналися до групи.

«І це наш безперечний пріоритет – один із десяти пунктів Формули миру. І ми обовʼязково зробимо все, щоб Україна отримала справедливий мир. Всі наші люди, всі наші громади», – заявив Зеленський.

Глава держави також оголосив про намір посилити присутність інфраструктури омбудсмена в регіонах для забезпечення прозорої та якісної роботи з рідними полонених і громадськими активістами.