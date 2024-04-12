У жовтні 2022 року президент Зеленський надав наказ про посилення захисту енергетичних об'єктів, але цю ініціативу проігнорував Кабмін.

Про це засновник і CEO холдингу MS Capital Максим Шкіль повідомив у Facebook.

За даними Школя, нарада з військовими та представниками уряду відбулася у жовтні 2022 року, де було встановлено завдання забезпечити третій рівень захисту енергетичних об’єктів. Але незважаючи на це, не було виділено необхідних коштів, а фінансування було повністю припинено.

“Зрозумівши важливість питання і масштаб загрози, Autostrada без фінансування з боку держави розпочала роботи в цілодобовому режимі, проінвестувала понад 100 млн доларів в матеріали і виробничі потужності — було закуплено 7 бетонних заводів, спеціальне обладнання, міксери, бурові машини, палебійні машини, закуплено понад 20 тис тон металопрокату, проінвестовано понад 10 млн доларів в обладнання і запущено завод з виробництва металоконструкцій — все це зроблено для того, щоб забезпечити будівництво захисту обʼєктів енергетики в максимально стислий термін. Було задіяно понад 1000 працівників, організовано роботу в три зміни. Саме в такій спосіб Автострада, як відповідальний бізнес, підійшла до доручення Верховного Головнокомандувача забезпечити захист енергетичних обʼєктів в умовах війни!”, — зазначив він.

Однак, навіть попри їхні зусилля, третій рівень захисту так і не було забезпечено через відсутність фінансування.

“Ми звертались листами до кабінету міністрів щодо виділення фінансування, але жодної реакції нема. З цими проблемами, мільярдними кредитами та боргами ми залишились віч на віч. Припускаю, що розрахунок був такий, що обстрілів не буде і може якось воно пройде…”, — додав Максим.

Він також висловив занепокоєння щодо можливих наслідків цієї бездіяльності, зокрема обмежень в постачанні електроенергії та загроз для людей та бізнесу.