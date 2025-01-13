Президент України Володимир Зеленський прийняв пропозицію прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про зустріч для обговорення ситуації, яка склалася після зупинки транзиту російського газу.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Ок. Приїжджайте в п’ятницю до Києва», — написав президент.

Такою була відповідь Зеленського на детальний лист та відеозвернення словацького прем’єра.

Фіцо раніше запропонував провести зустріч у Словаччині, неподалік кордону з Україною. Він також висловив бажання продовжити діалог із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та наголосив на «високій солідарності» з українцями. У своєму зверненні Фіцо згадав і про війну, запропонувавши організувати мирні переговори «на будь-якому рівні» в Словаччині.

О 7:00 ранку 1 січня Україна офіційно припинила транзит російського газу через свою територію. У Європейському Союзі заявили, що були готові до такого кроку.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо у відповідь на це заявив, що його країна може зупинити постачання електроенергії до України, яка особливо потрібна під час дефіциту в енергосистемі після російських обстрілів. За словами Фіцо, це рішення пов’язане з тим, що Київ не продовжив транзит російського газу.