«Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого», – наголосив Зеленський у новому відеозверненні 23 березня.
Він зауважив, що «у кремлівських пропагандистів та керівництва РФ завжди однакові методи».
«Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших», – сказав президент.
Зеленський додав, що «російські окупанти прийшли на територію нашої країни, де спалюють міста, катують і ґвалтують людей, і вони ж намагаються звинуватити Україну».
«Вчора (22 березня) ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України», – сказав Зеленський.
При цьому він додав, що все це «абсолютно передбачувано».
«Тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів. І якщо росіяни готові мовчки вмирати в «крокусах» та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі. Терористи завжди повинні програвати, і я дякую кожному і кожній, хто справді захищає життя!» – наголосив Зеленський.