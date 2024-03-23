Президент Володимир Зеленський відреагував на спроби Росії перекласти відповідальність за стрілянину у торговому центрі «Крокус Сіті Хол» на Україну.

«Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого», – наголосив Зеленський у новому відеозверненні 23 березня.

Він зауважив, що «у кремлівських пропагандистів та керівництва РФ завжди однакові методи».

«Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших», – сказав президент.

Зеленський додав, що «російські окупанти прийшли на територію нашої країни, де спалюють міста, катують і ґвалтують людей, і вони ж намагаються звинуватити Україну».

«Вчора (22 березня) ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України», – сказав Зеленський.

При цьому він додав, що все це «абсолютно передбачувано».