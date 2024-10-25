Президент України Володимир Зеленський відмовив генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу у візиті до України після його участі у саміті БРІКС в російському місті Казань.

Про це повідомляє AFP, посилаючись на власні джерела.

На саміті БРІКС у Казані Гутерреш звернувся з закликом до “справедливого миру” в Україні, виступаючи перед президентом Росії Володимиром Путіним та закликавши покласти край конфлікту, який триває понад два роки.

Проте його участь у найбільшому дипломатичному заході в Росії з моменту повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року, де були присутні лідери з двадцяти країн, зокрема президент Китаю Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, викликала обурення в Києві.

“Після Казані Гутерреш хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерреша тут не буде, саме через приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані”, – повідомило джерело.

Міністерство закордонних справ України також розкритикувало рішення Гутерреша відвідати Казань, вказуючи, що раніше він не взяв участі у мирному саміті, який проводила Україна у Швейцарії у червні. У заяві МЗС йдеться, що “це неправильний вибір, який не сприяє справі миру, а лише завдає шкоди репутації ООН”.