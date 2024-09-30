Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна готується до засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») на рівні лідерів, яке скликав президент США Джо Байден.

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

«Це буде особливий “Рамштайн”, і від нашої сторони партнери отримують усі деталі, всі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі. Сила зброї та сила дипломатії працюють ефективно завжди тільки разом, і саме так розраховуємо, саме так маємо реалізувати план перемоги», — сказав Зеленський.

Він додав, що Україна чекає також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію.

«І це стосується всіх наших партнерів. Наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе», — сказав президент.

Так називають Контактну групу з питань оборони України, яка була створена для того, щоб оцінювати оборонні потреби України та надавати допомогу. Перша зустріч Контактної групи відбулася 26 квітня 2022 року на авіабазі ВПС США «Рамштайн» у Німеччині за участі 40 країн.

Наразі до Контактної групи «Рамштайн» входять приблизно 50 країн, які надають військову допомогу Україні. Зокрема, на передостанньому засіданні до «Рамштайну» доєдналася Аргентина.

На початку вересня відбулося 24-те засідання «Рамштайну», до якого долучився президент України Володимир Зеленський.