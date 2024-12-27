Про це повідомив президент України у вечірньому зверненні.
“У них багато втрат. Дуже. І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Усе в них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон: їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту”, — сказав Зеленський.
Водночас він розповів про кілька випадків, коли українським військовим вдалося взяти в полон північнокорейських солдатів, які були важко поранені.
Проте, попри зусилля медиків, вони померли через серйозні травми. Зеленський підкреслив, що це свідчить про “божевілля”, на яке здатні диктатури.
“Корейський народ не має втрачати своїх людей в боях у Європі. І на це можуть вплинути, зокрема, й сусіди Кореї, зокрема Китай. Якщо Китай щирий у своїх заявах, що війна не повинна розширюватись, потрібен відповідний вплив на Пхеньян”, — наголосив президент.
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