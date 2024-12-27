Північнокорейські війська на Курщині зазнають значних втрат, а російські війська намагаються за будь-яку ціну запобігти їхньому потраплянню в полон до українських сил. Зафіксовано випадки, коли солдатів КНДР добивали свої ж.

Про це повідомив президент України у вечірньому зверненні.

“У них багато втрат. Дуже. І ми бачимо, що російські військові та північнокорейські наглядачі взагалі не зацікавлені у виживанні цих корейців. Усе в них робиться так, щоб для нас було неможливо захопити корейців у полон: їх свої ж добивають, є такі факти. І в штурми росіяни їх посилають так, щоб у них було мінімум захисту”, — сказав Зеленський.

Водночас він розповів про кілька випадків, коли українським військовим вдалося взяти в полон північнокорейських солдатів, які були важко поранені.

Проте, попри зусилля медиків, вони померли через серйозні травми. Зеленський підкреслив, що це свідчить про “божевілля”, на яке здатні диктатури.