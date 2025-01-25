Президент України Володимир Зеленський сподівається, що Європа та США будуть залучені до будь-яких переговорів щодо закінчення війни його країни з Росією.

Про це глава держави заявив журналістам на спільній пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду, що відбулася у суботу, 25 січня.

“Щодо того, яка буде структура переговорів: Україна, я дуже сподіваюся, що там буде Україна, Америка, Європа і росіяни. Так, я б дуже хотів, щоб Європа брала участь, тому що ми будемо членами Європейського Союзу”, — сказав Зеленський, додавши, що жодних рамок майбутніх переговорів поки не встановлено.

Також Зеленський зауважив, що вірить у те, що новий президент США Дональд Трамп зможе припинити війну, але він зможе це зробити, лише якщо залучить Україну до переговорів.

“Інакше не вийде. Тому що Росія не хоче закінчувати війну, а Україна хоче її закінчувати”, — сказав він.

Додамо, що під час своєї президентської кампанії Трамп обіцяв покласти край російсько-українській війні протягом 24 годин після вступу на посаду, але відтоді його помічники сказали, що мирна угода може зайняти місяці.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 січня, російський президент Володимир Путін заявив, що хотів би зустрітися з Трампом, щоб поговорити про Україну. Перешкодою для переговорів він назвав указ Зеленського від 2022 року про заборону переговорів з Путіним.