Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами, передає “Радіо Свобода”.

“Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання”, – сказав він.

Останніми тижнями в медіа з’являлися повідомлення про те, що Офіс Президента розглядає можливість звільнення Буданова.

Наприкінці вересня “Українська правда”, з посиланням на власні джерела, писала, що міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників Буданова – Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка, але це рішення нібито не було погоджене з самим Будановим.

Нагадаємо, Кирило Буданов очолює військову розвідку України з серпня 2020 року.