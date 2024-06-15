Президент України Володимир Зеленський вважає, що одного посилення України буде замало для зупинки російської агресії, тому треба залучити всі можливості, аби зупинити війну.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю італійському телеканалу Sky TG24.

“Він (Путін – ред.) буде діяти, як Гітлер. Ви це побачите. Тому що те саме бачення розділеного світу. Зараз йому потрібно більше країн на свій бік, як було з Гітлером, коли була антигітлерівська коаліція і пронацистські країни. Буде те саме, він буде це робити тільки дайте йому невеличкий успіх, і він піде далі. Він саме такою радикальною нацистською теорією сьогодні тримає своє суспільство”, – сказав Зеленський.

Він зазвав Путіна “дуже небезпечним” й закликав світ вжити всіх можливих заходів, яки зупинити кривавого диктатора.

“Вважаю, що його вже сьогодні треба поставити на місце усіма можливостями”, – наголосив Зеленський.

За словами глави держави, одного посилення України буде замало для зупинки війни. Тому застосування потужних санкцій – це те, що треба робити, аби російське суспільство відчувало на собі політичну ізоляцію.

“Він буде продовжувати заробляти гроші на енергоносіях, які він, до речі, не дає на підтримку свого населення. Вони все це витрачають на зброю”, – додав глава держави.