Президент Володимир Зеленський поступово коригує свою риторику щодо завершення війни, натякаючи, що Україна може бути готова припинити боротьбу за відновлення контролю над окупованими Росією територіями в обмін на гарантії членства в НАТО.

Про це пише The Wall Street Journal.

“У серії інтерв’ю та публічних заяв протягом останнього тижня Зеленський намагався показати, що він готовий вести переговори про припинення конфлікту — те, до чого неодноразово закликав новообраний президент Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії”, — йдеться в матеріалі.

Як пише автор, протягом більшої частини війни Зеленський наполягав на продовженні бойових дій до повного повернення захоплених Росією територій.

Згідно з інформацією WSJ, Зеленський тепер не відкидає можливості припинення вогню, якщо Україна буде отримувати захист від НАТО. Однак, є дві основні проблеми: малоймовірність швидкого вступу України до Альянсу та відсутність бажання Росії вести переговори.