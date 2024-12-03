Про це пише The Wall Street Journal.
“У серії інтерв’ю та публічних заяв протягом останнього тижня Зеленський намагався показати, що він готовий вести переговори про припинення конфлікту — те, до чого неодноразово закликав новообраний президент Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії”, — йдеться в матеріалі.
Як пише автор, протягом більшої частини війни Зеленський наполягав на продовженні бойових дій до повного повернення захоплених Росією територій.
Згідно з інформацією WSJ, Зеленський тепер не відкидає можливості припинення вогню, якщо Україна буде отримувати захист від НАТО. Однак, є дві основні проблеми: малоймовірність швидкого вступу України до Альянсу та відсутність бажання Росії вести переговори.
- Україна відмовляється від гарантій безпеки, які є альтернативою членства в НАТО
- ЗМІ: НАТО, ймовірно, поки не підтримає запит України щодо запрошення до Альянсу
- Очільник МЗС закликав НАТО запросити Україну до Альянсу, — Reuters