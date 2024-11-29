Про це повідомив глава держави.

“Провів продуктивну розмову з Президентом Емманюелем Макроном. Подякував за готовність Франції допомогти з нагальним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку й прискорення процесу передачі літаків Mirage”, зазначив він.

Зеленський зазначив, що він високо оцінив розуміння Францією викликів, з якими стикається Україна, і відзначив важливість подальшої оборонної допомоги.

“Ми детально обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя наших людей”, поінформував Президент.

Водночас він наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей, не лише як необхідного заходу для протидії російській агресії, але й для наближення миру, і продовження підготовки та оснащення українських бригад, як на територіях країн-членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на території України.