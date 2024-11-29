Про це повідомив глава держави.

“Провів продуктивну розмову з Президентом Емманюелем Макроном. Подякував за готовність Франції допомогти з нагальним посиленням протиповітряної оборони України, а також за комплексну оборонну підтримку й прискорення процесу передачі літаків Mirage”, — зазначив він.

Зеленський зазначив, що він високо оцінив розуміння Францією викликів, з якими стикається Україна, і відзначив важливість подальшої оборонної допомоги.

“Ми детально обговорили, як посилити протиповітряну оборону та захистити життя наших людей”, — поінформував Президент.

Водночас він наголосив на важливості запрошення України до НАТО, розширення далекобійних можливостей, не лише як необхідного заходу для протидії російській агресії, але й для наближення миру, і продовження підготовки та оснащення українських бригад, як на територіях країн-членів Альянсу, так і через розвиток запропонованої Францією ідеї щодо тренувальних місій на території України.