У четвер, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідає Єлисейський палац для зустрічі з французьким лідером Еммануелем Макроном.

Як повідомляє Le Monde, оголошення про це поширила пресслужба Єлисейського палацу.

Двосторонні переговори Зеленського і Макрона у Єлисейському палаці плануються о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).