Як повідомляє Le Monde, оголошення про це поширила пресслужба Єлисейського палацу.
Двосторонні переговори Зеленського і Макрона у Єлисейському палаці плануються о 15:00 за місцевим часом (16:00 за Києвом).
“Ця зустріч буде нагодою для президента Республіки знову підтвердити рішучу налаштованість Франції продовжувати надавати подальшу непохитну підтримку Україні та українському народу спільно з нашими партнерами”, – зазначили в комюніке.
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