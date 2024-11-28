Про це повідомив Володимир Зеленський.
За його словами, окрему увагу приділили питанню подальшої оборонної співпраці.
“Вдячний Великій Британії за масштабну підтримку, зокрема за готовність щорічно виділяти щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів на потреби України”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Зеленський та Стармер домовились бути в тісному контакті з європейськими лідерами щодо кроків які мають поставити Україну в найсильнішу з можливих позицію перед будь-яким розвитком подій. Президент підкреслив важливість запрошення України до НАТО і нарощування далекобійних можливостей.
Також було обговорено можливу участь України у саміті Joint Expeditionary Force, що відбудеться наступного місяця в Таллінні.
“Крім того, обговорили можливу участь України у саміті Joint Expeditionary Force наступного місяця в Таллінні, куди нас запрошує Естонія. Цього року Україна стала єдиною країною, що взяла участь як спостерігач у навчаннях JEF Joint Protector 2024. Ми зацікавлені в поглибленні співпраці із цим об’єднанням”, — зазначив Зеленський.
За словами Зеленського, домовилися з прем’єром Британії щодо прискорення підготовки угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.
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