Президент України провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої обговорили новий акт російського повітряного терору, під час якого застосували понад 90 ракет і майже 100 дронів проти цивільної інфраструктури України.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

За його словами, окрему увагу приділили питанню подальшої оборонної співпраці.

“Вдячний Великій Британії за масштабну підтримку, зокрема за готовність щорічно виділяти щонайменше 3 мільярди фунтів стерлінгів на потреби України”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Зеленський та Стармер домовились бути в тісному контакті з європейськими лідерами щодо кроків які мають поставити Україну в найсильнішу з можливих позицію перед будь-яким розвитком подій. Президент підкреслив важливість запрошення України до НАТО і нарощування далекобійних можливостей.

Також було обговорено можливу участь України у саміті Joint Expeditionary Force, що відбудеться наступного місяця в Таллінні.

“Крім того, обговорили можливу участь України у саміті Joint Expeditionary Force наступного місяця в Таллінні, куди нас запрошує Естонія. Цього року Україна стала єдиною країною, що взяла участь як спостерігач у навчаннях JEF Joint Protector 2024. Ми зацікавлені в поглибленні співпраці із цим об’єднанням”, — зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, домовилися з прем’єром Британії щодо прискорення підготовки угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.