Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, під час якої обговорили подальшу підтримку України з боку Канади в різних сферах, зокрема у межах Плану перемоги.

Про це президент повідомив у своєму Telegram.

“Ми розраховуємо на те, що Канада продовжить адвокацію отримання Україною запрошення до НАТО”, – зазначив Зеленський.

Він підкреслив важливість активної позиції Канади як на багатосторонніх майданчиках, так і в прямих переговорах із союзниками.

Зеленський також подякував Трюдо за публічну підтримку Канадою дозволу Україні на застосування далекобійної зброї по військових об’єктах у Росії, підкреслюючи важливість цієї підтримки в умовах активного протистояння.

Лідери узгодили позиції перед самітом G20, наголошуючи на потребі чіткого звучання української позиції щодо справедливого миру. Окрім цього, Зеленський і Трюдо обговорили актуальні потреби в оборонній сфері та можливості подальшої підтримки Канадою.

“Ми скоординували наші кроки напередодні зустрічі G20, щоб там прозвучала позиція України щодо справедливого та тривалого миру”, – підкреслив президент.

Ця розмова стала черговим кроком у зміцненні оборонної співпраці між країнами, яка залишається важливим аспектом підтримки українських збройних сил.