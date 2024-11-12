Про це президент повідомив у своєму Telegram.
“Ми розраховуємо на те, що Канада продовжить адвокацію отримання Україною запрошення до НАТО”, – зазначив Зеленський.
Він підкреслив важливість активної позиції Канади як на багатосторонніх майданчиках, так і в прямих переговорах із союзниками.
Зеленський також подякував Трюдо за публічну підтримку Канадою дозволу Україні на застосування далекобійної зброї по військових об’єктах у Росії, підкреслюючи важливість цієї підтримки в умовах активного протистояння.
Лідери узгодили позиції перед самітом G20, наголошуючи на потребі чіткого звучання української позиції щодо справедливого миру. Окрім цього, Зеленський і Трюдо обговорили актуальні потреби в оборонній сфері та можливості подальшої підтримки Канадою.
“Ми скоординували наші кроки напередодні зустрічі G20, щоб там прозвучала позиція України щодо справедливого та тривалого миру”, – підкреслив президент.
Ця розмова стала черговим кроком у зміцненні оборонної співпраці між країнами, яка залишається важливим аспектом підтримки українських збройних сил.