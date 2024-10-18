Президент Володимир Зеленський заявив, що західні політики, які пропонують варіант, за яким Україна обміняє окуповані Росією території на членство в НАТО, не обговорювали це питання з ним.

Про це він розповів у інтерв’ю для Financial Times.

“Люди ніколи [нам] цього не говорили. Люди бояться сказати [мені]”, – зазначив Зеленський, закликавши цих чиновників “викласти це на стіл, відкрито нам”. “Не через якусь третю сторону. Поговоріть з нами”, – додав президент.

Зеленський також підкреслив, що готовий розглянути мирні пропозиції від різних країн, якщо вони є “реальними” і не підривають підтримку України.

“Бразилія, у вас є план? Чудово. Пропозиція з Китаю? Ми не проти. Але, хлопці, прошу вас, не діліть нас”, – наголосив Зеленський.

Також глава держави вважає, що якщо Україна отримає офіційне запрошення до НАТО, то це змусить російського лідера Путіна почати переговори щодо миру.

За його словами, офіційне запрошення до вступу в НАТО є «єдиним способом» для України пережити російське вторгнення. Це запрошення нібито має посилити українську дипломатію на шляху до завершення війни.