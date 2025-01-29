Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Fox News.
“Ми хочемо, щоб він (Трамп, – ред.) був на боці справедливості, на боці України”, — підкреслив президент.
Зеленський додав, що риторика Трампа стосовно Путіна та переговорів є справедливою і саме цього боїться російський диктатор — щоб сильний лідер підтримував Україну.
Зеленський також закликав до посилення міжнародного тиску на Путіна, зокрема через Китай, аби досягти миру і гарантій безпеки для України.
Президент зауважив, що гарантій з боку Європи недостатньо, оскільки Путін не боїться Європи. Він також наголосив, що перед вторгненням просив США та ЄС запровадити санкції та надати зброю, але отримав відповідь, що це буде зроблено лише після початку агресії.
“Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, і вони не могли зробити це без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на Сполучені Штати, як на лідера. Отже, під час великого вторгнення українці залишилися самі, і ми воювали самі”, — констатував він.
- Зеленський доручив урядовцям перевірити призупинені програми американської підтримки
- Білий дім призупинив усі гранти та позики від федерального уряду США
- США призупинили програму для українських біженців United for Ukraine