Якщо у президента США Дональда Трампа є бажання змусити Володимира Путіна до миру, йому це вдасться. Проте Україна сподівається на мирну угоду, яка буде значно більше, ніж просто формальність.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Fox News.

“Ми хочемо, щоб він (Трамп, – ред.) був на боці справедливості, на боці України”, — підкреслив президент.

Зеленський додав, що риторика Трампа стосовно Путіна та переговорів є справедливою і саме цього боїться російський диктатор — щоб сильний лідер підтримував Україну.

Зеленський також закликав до посилення міжнародного тиску на Путіна, зокрема через Китай, аби досягти миру і гарантій безпеки для України.

Президент зауважив, що гарантій з боку Європи недостатньо, оскільки Путін не боїться Європи. Він також наголосив, що перед вторгненням просив США та ЄС запровадити санкції та надати зброю, але отримав відповідь, що це буде зроблено лише після початку агресії.