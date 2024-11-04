Президент України Володимир Зеленський повідомив, що в Курській області Росії вже розміщено 11 тисяч військових із Північної Кореї. Президент відзначив, що належної реакції від партнерів Україна поки що не спостерігає.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

“Була сьогодні також окрема доповідь ГУР та Служби зовнішньої розвідки щодо північнокорейських військових на території Росії. Вже 11 тисяч в Курській області. Ми бачимо збільшення кількості північних корейців і не бачимо збільшення реакції партнерів. На жаль”, – підкреслив Зеленський.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський також повідомив про нараду з командуванням ЗСУ – генералом Олександром Сирським та начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем, де обговорювалася поточна бойова ситуація, зокрема на Донбасі та на півдні України.

Президент зазначив, що оборонні сили країни готові реагувати на зростаючу активність російських військ.

Він додав, що окрему увагу на нараді приділили ситуації на Курщині. Зеленський зазначив, що три місяці активних дій українських сил у цьому регіоні поблизу державного кордону важливі для безпеки України, а також допомагають зміцнювати обмінний фонд для повернення українських полонених.

Президент висловив вдячність українським військовим, які залучені до цих операцій.