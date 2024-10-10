Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером представив ключові деталі Плану перемоги.

Про це розповів Зеленський.

За його словами, вони домовилися про спільну роботу над його впровадженням разом із союзниками.

Зеленський наголосив, що План перемоги спрямований на створення умов для завершення війни справедливим шляхом. Він також подякував Великій Британії за постійну оборонну підтримку, зокрема постачання далекобійної зброї для України.

Також президент повідомив, що пройшла зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

“Ключові теми наших перемовин – євроатлантична інтеграція та військове посилення України. Саме це створить найкращі умови для відновлення справедливого миру”, — написав Зеленський.

Обговорили також якомога швидше виконання рішень Вашингтонського саміту НАТО й узгодили свої наступні кроки.