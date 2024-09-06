Президент України провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом, на якій обговорили підготовку до другого Саміту миру.

Про це йдеться у заяві Володимира Зеленського.

“Дякую за надання Україні комплексної допомоги, насамперед військової, від початку повномасштабного російського вторгнення. Це дуже важливо. Саме це є фундаментом нашої успішної боротьби за незалежність України. Дякую за лідерство в посиленні нашої ППО, що зберігає життя українців”, — підкреслив глава держави.

Зеленський зазначив, що під час зустрічі з Шольцом вони обговорили реалізацію Формули миру та підготовку до другого Саміту миру.

“Дякую, що разом робимо все для того, щоб наблизити справедливий мир”, — підсумував президент.