Про це Зеленський написав у Facebook.
“У серпні 2014 року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни – убив сотні наших воїнів під Іловайськом. Це був спланований цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним”, – написав президент.
Він додав, що сьогодні країна вшановує пам’ять усіх захисників і захисниць, які билися заради української незалежності та віддали за неї найдорожче – своє життя.
“Ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя забрала ця війна. І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя”, – наголосив Зеленський.
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