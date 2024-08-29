Президент України Володимир Зеленський у річницю трагедії під Іловайськом вшанував пам’ять усіх українських захисників і захисниць.

Про це Зеленський написав у Facebook.

“У серпні 2014 року, саме цими днями, російський окупант скоїв один із найбільш підлих злочинів цієї війни – убив сотні наших воїнів під Іловайськом. Це був спланований цинічний російський злочин, якого Україна ніколи не забуватиме й не залишить безкарним”, – написав президент.

Він додав, що сьогодні країна вшановує пам’ять усіх захисників і захисниць, які билися заради української незалежності та віддали за неї найдорожче – своє життя.

“Ми завжди пам’ятатимемо кожного й кожну, чиї життя забрала ця війна. І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя”, – наголосив Зеленський.