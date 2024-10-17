Про це він розповів на пресконференції за підсумками засідання Європейської ради.

Зеленський підкреслив, що Росія була серед гарантів меморандуму, за яким Україні обіцяли захист територіальної цілісності та суверенітету в обмін на відмову від ядерної зброї. Проте ані цей документ, ані домовленості з іншими великими державами не спрацювали.

“Хто з цих великих країн, з цих ядерних держав постраждав? Всі? Ні, одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Усі? Ні, одна Україна. Хто сьогодні воює? Україна. І тому у нас так. У розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: “Який же вихід? Або в України буде ядерна зброя — і тоді це для нас захист, — або ми повинні мати якийсь альянс”. Окрім НАТО ми сьогодні не знаємо дієві альянси”, — сказав Зеленський.