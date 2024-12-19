Президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз до єдності та активної участі у майбутніх переговорах щодо встановлення миру в Україні.

Про це він заявив у своєму зверненні.

Президент підкреслив, що майбутні переговори повинні базуватися на сильних позиціях ЄС та України.

“Європа має бути за столом переговорів, коли настане час. Як і Україна, ЄС має розпочати переговори на сильних позиціях, а сила Європи – у єдності”, — йдеться у повідомленні.

Зеленський застеріг від загроз лише тимчасового припинення бойових дій, якого, за його словами, прагне російський диктатор Володимир Путін, щоб виграти час. Президент наголосив, що метою має бути досягнення справжнього, сталого та гарантованого миру.

Глава держави також звернув увагу на роль США у майбутніх зусиллях зі встановлення миру.

“Ми всі розуміємо, що в січні Президент Трамп збільшить зусилля, спрямовані на закінчення війни. Від нас залежить, чи підтримає його Європа сильним, єдиним голосом”, – зазначив Зеленський.