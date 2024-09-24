Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що Зеленський і Моді обговорили реалізацію співпраці в напрямах, про які домовилися під час візиту прем’єр-міністра Індії до Києва місяць тому. Тоді йшлося про активізацію торговельно-економічного та оборонного співробітництва, залучення Індії до повоєнної відбудови, а також взаємодію в галузях освіти, науки та культури.

Окрему увагу під час зустрічі приділили посиленню взаємодії на міжнародних майданчиках, зокрема в межах ООН та G20, а також реалізації Формули миру та підготовці до другого Саміту миру.

Зеленський також подякував Індії за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

У штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку 23 вересня розпочався Саміт майбутнього, на ньому виступив президент Володимир Зеленський.

У неділю, 22 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка (США) для участі в заходах в рамках тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.