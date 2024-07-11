На полях саміту НАТО президент України Володимир Зеленський зустрівся з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомив президент України.

Зеленський зауважив, що президент Ердоган відзначив зусилля України, спрямовані на повернення наших людей додому. Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля.

Окрім того, сторони обговорили конференцію, яку Україна планує провести в Туреччині, щодо продовольчої безпеки та свободи судноплавства.

“Провів продуктивну зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Я вдячний за його непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Готуємося провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень Саміту миру“, — розповів Володимир Зеленський.