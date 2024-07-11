Зеленський зустрівся у Вашингтоні з Ердоганом

Про це повідомив президент України.

Зеленський зауважив, що президент Ердоган відзначив зусилля України, спрямовані на повернення наших людей додому. Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля.

Окрім того, сторони обговорили конференцію, яку Україна планує провести в Туреччині, щодо продовольчої безпеки та свободи судноплавства.

“Провів продуктивну зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Я вдячний за його непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Готуємося провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень Саміту миру“,  розповів Володимир Зеленський.

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