Про це повідомив президент України.
Зеленський зауважив, що президент Ердоган відзначив зусилля України, спрямовані на повернення наших людей додому. Він особливо високо оцінив повернення кримських татар і подякував за ці зусилля.
Окрім того, сторони обговорили конференцію, яку Україна планує провести в Туреччині, щодо продовольчої безпеки та свободи судноплавства.
“Провів продуктивну зустріч із Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Я вдячний за його непохитну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Готуємося провести в Туреччині конференцію, присвячену продовольчій безпеці та свободі судноплавства у межах імплементації рішень Саміту миру“, — розповів Володимир Зеленський.
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