У п'ятницю, 11 жовтня, Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з Папою Франциском. Глава держави вже прибув до Ватикану.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зауважує, що це вже друга особиста зустріч Зеленського з Папою за чотири місяці.

Папа Римський і президент України провели приватні переговори в апостольському палаці Ватикану.

Папа Франциск у четвер, 10 жовтня, приватно зустрівся з головою Української греко-католицької церкви Верховним Архиєпископом Святославом Шевчуком.