Президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію на фронті та участь північнокорейських військових у війні на боці Росії. За його словами, українські сили оборони та розвідка продовжують збирати дані щодо втрат російських підрозділів, які включають корейських солдатів.

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

“Жодної причини немає, щоб ще й корейці гинули в цій війні. Єдина причина – це божевілля Путіна, яке охопило Росію та підживлює цю війну”, – заявив Зеленський.

Президент підкреслив, що російська сторона намагається приховати втрати серед північнокорейських військових, і додав, що Україна захищатиме свої позиції, незважаючи на нові виклики.

Зеленський також висловив вдячність Європейському Союзу за ухвалення 15-го пакету санкцій, який включає заходи проти російського “тіньового танкерного флоту”. Він наголосив, що санкції допомагають ускладнити фінансування російської агресії та пришвидшити шлях до дипломатичного вирішення конфлікту.

“І це зараз важливий крок: і всі російські танкери, усі компанії та фізичні особи, які допомагають Росії фінансувати війну, – щоб усі вони зрештою були санкціоновані. Треба продовжувати цей тиск на Росію й не давати їм адаптуватись до санкцій”, – зазначив президент.

Крім того, глава держави окреслив економічні досягнення, серед яких – надходження 20 мільярдів доларів від заморожених російських активів на рахунки Світового банку. Ці кошти будуть спрямовані на енергетичні програми, включаючи проєкти з Європейським банком реконструкції та розвитку.

На завершення Зеленський повідомив, що триває робота над посиленням дипломатичного корпусу України, яка стане ключовою у встановленні миру в 2024 році. Він висловив подяку партнерам за підтримку в цьому напрямку та наголосив на необхідності подальшої злагодженої роботи.