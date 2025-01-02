Президент України Володимир Зеленський заявив про наміри України сприяти стабілізації Сирії після падіння режиму Башара Асада. Зокрема, планується надання гуманітарної допомоги у вигляді постачання українського зерна для громадян Сирії.

Про це він повідомив у відеозверненні.

Глава держави провів нараду за участі міністрів закордонних справ та аграрної політики, де заслухав доповіді щодо візиту української делегації до Сирії. Учасники обговорили результати переговорів у Дамаску, а також перспективи економічної та безпекової співпраці.

“Україна допоможе всима зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму ‘Зерно з України’ для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати”, – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна планує активну взаємодію з європейськими країнами та Сполученими Штатами, щоб забезпечити ефективну підтримку Сирії.

“Більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів”, – додав глава держави.

Володимир Зеленський також заявив, що Україна налаштована активно допомагати відновленню миру в регіоні, зокрема через гуманітарні ініціативи, які сприятимуть економічній стабільності Сирії.