Про це він повідомив у відеозверненні.
Глава держави провів нараду за участі міністрів закордонних справ та аграрної політики, де заслухав доповіді щодо візиту української делегації до Сирії. Учасники обговорили результати переговорів у Дамаску, а також перспективи економічної та безпекової співпраці.
“Україна допоможе всима зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму ‘Зерно з України’ для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати”, – зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що Україна планує активну взаємодію з європейськими країнами та Сполученими Штатами, щоб забезпечити ефективну підтримку Сирії.
“Більше стабільності на Близькому Сході – це більше миру й торгівлі для всіх партнерів”, – додав глава держави.
Володимир Зеленський також заявив, що Україна налаштована активно допомагати відновленню миру в регіоні, зокрема через гуманітарні ініціативи, які сприятимуть економічній стабільності Сирії.
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