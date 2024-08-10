Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 серпня подякував воїнам, які тримають фронт на всіх напрямках бойових зіткнень.

Глава держави відзначив бойові бригади, які результативно захищають нашу державу та ведуть запеклі бої з ворогом. Особливу увагу Зеленський приділив бойовим бригадам на Сумщині, Харківщині, півдні країни та всіх напрямках Донеччини, зокрема на найбільш жорстких – Покровському, Торецькому, Краматорському.

“Особливо відзначу 47-му, 110-ту окремі механізовані бригади. Це саме Покровський напрямок. Молодці, хлопці! Ще – 1-й окремий штурмовий батальйон, 35-та окрема бригада морської піхоти, 54-та окрема механізована бригада, 57-ма і 59-та окремі мотопіхотні, 77-ма окрема аеромобільна та 100-та окрема механізована бригади. Дякую всім вам! Також – спеціальний підрозділ ГУР за дії на Південному напрямку”, – сказав український лідер.

Також він подякував партнерам, які впроваджують санкції проти Росії та осіб, що з нею повʼязані.

“Щотижня це повинно відчуватись – що санкції дійсно працюють і кожен, хто намагається їх якось обійти, отримує відповідь світу”, – наголосив Зеленський.

У зверненні глава держави відзначив важливу роль нового оборонного пакета для України від Сполучених Штатів.

“Я дякую за нові оборонні пакети для України. Є цього тижня американський пакет. Ракети для «стінгерів», снаряди для “хаймарсів”, артилерія – 155-й калібр. Ми працюємо заради вчасної логістики, щоб допомога була відчутною на фронті якнайшвидше. І дуже ми очікуємо рішень щодо далекобійності – і від Сполучених Штатів, і від Великої Британії, і від Франції – сильних рішень очікуємо, які наблизять справедливий мир”, – сказав Зеленський.