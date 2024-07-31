Про це Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні.

“Провів нараду з міжнародниками – Офіс, МЗС – щодо підготовки нових домовленостей із партнерами. Безпекових домовленостей. А також відбудови в Україні. Готуємо й нові двосторонні безпекові угоди та нові домовленості на багатосторонньому рівні. Те, що точно посилить Україну. Серпень – час для підготовки. Осінь – час для результатів”, – підкреслив Зеленський.

Він подякував усім членам команди, які залучені до цього процесу.

Водночас Глава держави висловив удячність Сполученим Штатам Америки за оголошений напередодні пакет підтримки.

“Серед іншого в пакеті – ракети для ППО “Насамс” – те, що потрібно, бо це завжди дефіцит. Також – боєприпаси для “хаймарсів” та “джавеліни”. Дякую! Працюємо над максимально швидкою логістикою”, – уточнив Зеленський.