Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.
“Постійно на зв’язку з головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється”, — зазначив глава держави.
Також український лідер анонсував “підготовку наших наступних кроків”.
“Я хотів вас також попросити не забувати та продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків”,— сказав Зеленський під час розмови по відеозв’язку з головкомом Сирським.
У відповідь президент отримав підтвердження, що “усі заходи здійснюються відповідно до плану”. Наприкінці глава держави подякував за поповнення обмінного фонду полоненими російськими військовими.
“Це важливо — ми зможемо обміняти на наших хлопців, на наших військових”, — сказав Зеленський.
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