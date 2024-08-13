Під контролем України наразі перебуває 74 населені пункти Курщини. Там ЗСУ проводять перевірки та стабілізаційні заходи.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

“Постійно на зв’язку з головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється”, — зазначив глава держави.

Також український лідер анонсував “підготовку наших наступних кроків”.

“Я хотів вас також попросити не забувати та продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків”,— сказав Зеленський під час розмови по відеозв’язку з головкомом Сирським.

У відповідь президент отримав підтвердження, що “усі заходи здійснюються відповідно до плану”. Наприкінці глава держави подякував за поповнення обмінного фонду полоненими російськими військовими.