Про це Президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

“Постійно на зв’язку з головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється”, зазначив глава держави.

Також український лідер анонсував “підготовку наших наступних кроків”.

“Я хотів вас також попросити не забувати та продовжувати тренування і розробку наступних важливих ключових кроків”, сказав Зеленський під час розмови по відеозв’язку з головкомом Сирським.

У відповідь президент отримав підтвердження, що “усі заходи здійснюються відповідно до плану”. Наприкінці глава держави подякував за поповнення обмінного фонду полоненими російськими військовими.

“Це важливо ми зможемо обміняти на наших хлопців, на наших військових”, сказав Зеленський.