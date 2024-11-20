Скорочення військової допомоги з боку Сполучених Штатів може призвести до поразки України у війні з Росією.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

“Якщо вони скорочуватимуть (фінансування оборони України – ред.), я думаю, ми програємо. Звичайно, у будь-якому випадку ми залишимося і боротимемося. Ми маємо своє виробництво, але його недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, що його недостатньо, щоб вижити. Але якщо таким буде американський вибір, ми вирішимо, що нам доведеться робити”, – сказав Зеленський.

На запитання, чи здатен колишній президент США Дональд Трамп вплинути на Путіна для припинення війни, Зеленський відповів, що це можливо за умови використання всіх важелів США.

“Це буде непросто, але я думаю, якщо використати всі важелі, які є у США, то так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. США сильніші. Економіка сильніша. США мають дуже великий вплив”, – зазначив президент.

Він також зазначив, що багато залежить від самого Путіна – він може захотіти та закінчити цю війну. Проте це також залежить і від США, які можуть вплинути на нього.