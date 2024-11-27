Про це повідомив Володимир Зеленський в X (Twitter).
Глава держави привітав затвердження Європейським парламентом нового складу Єврокомісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.
Глава держави привітав затвердження Європейським парламентом нового складу Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн і побажав їм успіхів у зміцненні європейської єдності та посиленні ролі ЄС як глобального лідера.
Крім того, Зеленський висловив впевненість, що Україні вдасться приєднатися до Євросоюзу протягом п’яти років під час роботи нової колегії Єврокомісії.
“Впевнені, що під час роботи цього складу Європейської комісії Україна досягне своєї стратегічної мети – членства у Європейському Союзі”, — наголосив український президент.
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