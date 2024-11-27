Про це повідомив Володимир Зеленський в X (Twitter).

Глава держави привітав затвердження Європейським парламентом нового складу Єврокомісії на чолі з президенткою Урсулою фон дер Ляєн.

Глава держави привітав затвердження Європейським парламентом нового складу Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн і побажав їм успіхів у зміцненні європейської єдності та посиленні ролі ЄС як глобального лідера.

Крім того, Зеленський висловив впевненість, що Україні вдасться приєднатися до Євросоюзу протягом п’яти років під час роботи нової колегії Єврокомісії.