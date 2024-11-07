Володимир Зеленський заявив, що Україна категорично проти будь-яких поступок Росії, оскільки це може стати "самогубством для всієї Європи".

Про це президент України сказав на саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті, повідомляє “Європейська правда”.

Зеленський зауважив, що від часу попередньої зустрічі у цьому форматі війна Росії проти України набула ще більшого масштабу, оскільки Північна Корея зараз, по суті, веде війну в Європі.

Президент також згадав, що після саміту в Британії в липні було багато розмов про необхідність поступитися Путіну.

“Дехто з присутніх тут рішуче виступав за те, щоб Україна пішла на “поступки” Путіну. Це неприйнятно для України і самогубство для всієї Європи. І що далі? Чи повинна Європа шукати прихильності Кім Чен Ина в надії, що він теж залишить Європу в спокої? Жоден сильний лідер, який допоміг побудувати об’єднану, сильну і мирну Європу, не міг би навіть уявити собі це”, – наголосив він.

Зеленський додав, що стратегія “мир через силу” вже не раз підтверджувала свою ефективність. Він наголосив, не варто будувати ілюзій, що прояв слабкості або здача європейських позицій можуть принести справедливий мир.