Зеленський: Україна не планувала захоплення Курської АЕС, бо не уподібнюється Росії

Україна ніколи не мала наміру захоплювати Курську атомну електростанцію і не вчиняла б так, щоб не стати схожою на Росію.

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю представникам ЗМІ Північної Європи.

“Росія думає, що вони дуже сильні. Але якби ми хотіли зайняти їхню атомну станцію, ми могли зробити це. Але ми ніколи не хотіли цього, тому що ми розуміємо, що це означає, що ми будемо такими ж, як Росія. Ми не окупуємо їх критичну інфраструктуру, як вони зробили із Запорізької АЕС”, — сказав глава держави.

Президент пояснив, що українська операція в Курській області була відповіддю на атаки Росії на півночі України, зокрема в Харківській області, коли Москва заявляла про плани створити “буферну зону”.

За словами Зеленського, після відмови партнерів надати далекобійну зброю, Україна вирішила піти на Курськ, щоб створити власну буферну зону.

“Коли ми зрозуміли, що ніхто не дасть нам далекобійну зброю, вони (росіяни – ред.) руйнують нас зі своєї території та хочуть зробити буферну зону на півночі, ми, звичайно, пішли на Курськ. Щоб створити буферну зону і не дати їм руйнувати лікарні, садочки, школи в центрі північного регіону, місті Суми”, — сказав Зеленський.

Він додав, що вторгнення до Курської області та захоплення певної території змусило Росію перекинути частину сил із Харківського напрямку та сходу України. Але цього ще недостатньо, щоб зупинити просування Росії.