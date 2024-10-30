15:44 Вреховна Рада не підтримала підвищення зарплат прокурорів
15:23 Зеленський: Україна не планувала захоплення Курської АЕС, бо не уподібнюється Росії
14:53 Британська розвідка: російська влада з ентузіазмом репресує генералів Шойгу
14:35 Міноборони допустило до експлуатації кулемет SAR 762 MT
14:20 Військових з КНДР розмістили за 50 км від українського кордону
13:58 У Харкові вчений допомагав росіянам вдосконалювати “Шахеди”
13:18 Україна та Росія ведуть переговори щодо припинення обстрілів енергетичної інфраструктури, – FT
12:53 Верховна Рада підтримала реформу Рахункової палати
12:38 Українським біженцям у Литві нададуть нову одноразову виплату
12:21 Міноборони спростило процес повернення майна віськовослужбовцями
11:54 В Армії+ додали 5 нових електронних рапортів: відпустки, звільнення, виплати
11:37 На Донеччині викрито 4 осіб, які працювали на РФ
11:19 ЄБРР виділить 300 мільйонів євро на електровози для “Укрзалізниці”
10:56 За попередню добу зафіксовано 175 боєзіткнень: найбільше атак на Курахівському й Покровському напрямках
10:39 В університеті в Чечні загинули українські полонені, – Кадиров
10:20 Поранений під час ракетного обстрілу Кривого Рогу чоловік помер у лікарні
09:56 За прогнозом “Укренерго” наступна зима буде найскладнішою за останні три роки
09:37 За минулу добу армія РФ втратила ще 1560 солдатів, – Генштаб
09:19 Україна має вдарити по військовим КНДР, якщо ті перетнуть кордон, – Байден
08:59 Наслідки нічної атаки на Київ
08:38 Зустрівся з керівництвом Міжнародної організації цивільної авіації, – Сибіга
07:57 Російські кораблі відсутні у Чорному та Азовському морях
07:38 За жовтень Київ атакували 19 разів
07:19 Київський суд призначив сім років ув’язнення експосадовцю за вимагання хабарів у підприємців

29 жовтня

22:51 Норвегія виділить 118 млн на посилення українського ППО
22:35 Двох жителів Херсонщини шпиталізували після російської атаки
22:20 Невелика кількість військ КНДР уже в Україні, – CNN
21:55 Шеф-редактор телеканалу Порошенка намагався нелегально виїхати до Польщі
21:37 Умєров: Сили безпілотних систем зможуть самостійно закуповувати дрони та РЕБ
21:17 Виробники пояснили, чому в Україні зросли ціни на гречку
20:51 США передадуть Україні декілька тисяч позашляховиків HMMWV
20:40 Українські військові отримали 65 автівок швидкої допомоги від НАТО
20:26 Через російські обстріли Харкова будівля Держпрому втратила близько 700 вікон
19:56 Тепер зареєструвати ТОВ можна за 5 хвилин, – пресслужба Дії
19:19 Украйна повернула ще 6 дітей з окупації
19:06 Журналіст чи російський шпигун? Дивна справа Пабло Гонсалеса
18:21 Суддя Печерського суду винесла рішення на користь онлайн-казино Pin-UP

Зеленський: Україна не планувала захоплення Курської АЕС, бо не уподібнюється Росії

Україна ніколи не мала наміру захоплювати Курську атомну електростанцію і не вчиняла б так, щоб не стати схожою на Росію.

Середа, 30 жовтня 2024, 15:23

Про це Зеленський заявив в інтерв’ю представникам ЗМІ Північної Європи.

“Росія думає, що вони дуже сильні. Але якби ми хотіли зайняти їхню атомну станцію, ми могли зробити це. Але ми ніколи не хотіли цього, тому що ми розуміємо, що це означає, що ми будемо такими ж, як Росія. Ми не окупуємо їх критичну інфраструктуру, як вони зробили із Запорізької АЕС”, — сказав глава держави.

Президент пояснив, що українська операція в Курській області була відповіддю на атаки Росії на півночі України, зокрема в Харківській області, коли Москва заявляла про плани створити “буферну зону”.

За словами Зеленського, після відмови партнерів надати далекобійну зброю, Україна вирішила піти на Курськ, щоб створити власну буферну зону.

“Коли ми зрозуміли, що ніхто не дасть нам далекобійну зброю, вони (росіяни – ред.) руйнують нас зі своєї території та хочуть зробити буферну зону на півночі, ми, звичайно, пішли на Курськ. Щоб створити буферну зону і не дати їм руйнувати лікарні, садочки, школи в центрі північного регіону, місті Суми”, — сказав Зеленський.

Він додав, що вторгнення до Курської області та захоплення певної території змусило Росію перекинути частину сил із Харківського напрямку та сходу України. Але цього ще недостатньо, щоб зупинити просування Росії.

Теги: Війна в Україні, ЗАЕС, Курська АЕС, Курська область, російська агресія

Межа у Telegram

Підписатись