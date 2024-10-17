Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленський нагадав, що після відмови від ядерного арсеналу в рамках Будапештського меморандуму Україна повинна була отримати гарантії безпеки від провідних країн. Однак, за його словами, обіцяні гарантії так і не були надані.

“Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки. Тому у нас альтернативи немає, крім НАТО”, — додав Зеленський і ще раз наголосив, що Україна не будує ядерну зброю.