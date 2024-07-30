Додаткові системи протиповітряної оборони прибудуть в Україну у серпні, вересні та жовтні.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив на засіданні членів Конгресу місцевих та регіональних влад від Рівненської області, повідомляє Офіс Президента.

Глава держави наголосив на тому, що забезпечення захисту промислових й економічних центрів достатньою кількістю систем ППО є пріоритетом.

«Завдяки нашій роботі й партнерам ми збільшуємо кількість «петріотів» та інших систем. Тому ми будемо продовжувати працювати в цьому напрямі. І в серпні, вересні та жовтні будуть відповідні системи в нашій державі», – зазначив він.

Як зауважили в ОП, участь у засіданні членів Конгресу взяли загалом понад 120 людей: урядовці, представники місцевої влади, бізнесу та банків.

Серед обговорених тем – також важливість підтримки українських захисників, розвиток регіональної співпраці з іншими країнами, облаштування шкільних укриттів і ситуація в енергетиці.

Представники місцевої влади зазначили, що в Рівненській області встановлюють додаткові генерувальні потужності. На сьогодні ж на теплопостачальних і промислових підприємствах працюють 17 таких установок, майже 1200 будинків у Рівненській області забезпечені сонячними панелями.

Зеленський підтримав пропозицію щодо розширення програми безвідсоткового кредитування для встановлення альтернативних джерел енергії на об’єктах соціальної інфраструктури.

Також на засіданні йшлося про врегулювання норми щодо забезпечення закладів освіти найпростішими укриттями, які можуть бути розташовані у підвальних і напівпідвальних приміщеннях.

Президент доручив уряду протягом тижня опрацювати це питання й допомогти регіонам у будівництві укриттів.