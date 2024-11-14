Про це президент сказав у вечірньому зверненні.

“Продовжуємо працювати для підготовки нашого внутрішнього Плану стійкості – того, що потрібно, щоб Україна вистояла. Сьогодні опрацювали кілька пунктів, і зокрема – культурний суверенітет, те, що стосується і культурної спадщини України, і сучасної культури, і культурної дипломатії. Виробництво українського контенту, і заради цього – реальне, дієве об’єднання культурної спільноти в Україні”, — заявив Зеленський.

За його словами, це елемент гарантування зв’язків України з глобальним світом. “Бувають речі, які не здатні донести іншим ані політики, ані громадські діячі, ані інформаційний простір. Але емоції роблять це. Мистецтво це робить. Культура загалом – це інструмент, який працює однаково заради людяності в різних частинах світу. Ми маємо приділити цьому значно більше державної уваги, і це буде”, – підкреслив Президент.

Він зауважив, що сьогодні опрацьовано і пункт Плану щодо безпеки. “Хороші напрацювання є в Міністерства внутрішніх справ, у Служби безпеки України. Все обов’язково впровадимо”, – зауважив глава держави.

За його словами, також уже детально опрацювали пункти щодо енергетики і щодо зброї — її виробництва, співпраці з партнерами.