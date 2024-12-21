Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому зверненні.

Зеленський розповів, що сьогодні, 21 грудня, завершився розбір уламків та завалів у Києві після вчорашньої ракетної атаки. І сьогодні ж протягом дня також тривають роботи в Херсоні – після влучання російських бомб в онкодиспансер. Цей диспансер працював в обмеженому режимі – тільки те, що не можна було перенести з Херсона в інші лікарні регіону.

“Зокрема, лінійний прискорювач був тільки там, у Херсоні, радіотерапевтичне лікування можна було отримувати в місті тільки там. Росіяни не могли не знати, що це саме медичний заклад, і дуже цінний для херсонців. І цей цілеспрямований удар є не чим іншим, як знущанням з людей”, — наголосив президент.

Він додав, що також були російські удари по Харкову, по Нікополю, по Донеччині.

“Але вони точно будуть відповідати – прийде такий час. І ми обовʼязково продовжимо завдавати ударів по російських військових обʼєктах – дронами і ракетами, і все більше українськими, по саме тих військових базах, по саме тій російській воєнній інфраструктурі, яка використовується в такому терорі проти наших людей. Наш захист абсолютно справедливий”, — сказав Зеленський.