Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна досліджує всі деталі нової російської ракети, яка вдарила по Дніпру.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

Зазначається, під час експертиз уламків, переданих СБУ та МВС, визначаються технічні характеристики ракети. Водночас тривають перемовини з міжнародними партнерами щодо адекватної відповіді на цей агресивний крок Кремля.

“Зараз тривають експертизи, робота з партнерами для встановлення всіх деталей і всіх характеристик щодо цієї ракети. І для того, щоб разом знайти відповідь на цей російський ескалаційний крок”, – підкреслив Зеленський.

Президент нагадав, що світ має сучасні системи протиповітряної оборони, які здатні захищати навіть від таких загроз, і закликав партнерів зосередити зусилля на їх постачанні Україні.

“Росія повинна відчувати, що кожен її крок на розширення війни має для неї наслідки. Наслідки – у наших діях на фронті, у діях наших воїнів, наших підрозділів. А також — у діях світу, у тому, як він відповідає”, – наголосив президент.

Глава держави застеріг від надання російському диктатору Володимиру Путіну часу для адаптації, наголошуючи на необхідності безперервного тиску.

Президент зазначив, що мир для України можливий лише через допомогу з боку партнерів та посилення санкційного тиску на Росію. Він висловив вдячність усім, хто підтримує Україну та українців у боротьбі за свободу.

Водночас він підкреслив, що лише спільні дії української армії та міжнародної спільноти здатні змусити Росію шукати шляхи до справжнього миру.