Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише «Інтерфакс-Україна».

За словами Зеленського, з представниками РФ відбулися зустрічі в онлайн-форматі і «ще будуть зустрічі офлайн і онлайн». Він зазначив, що повністю план буде готовий у листопаді.

Водночас президент вважає, що на наразі РФ хоче «просто продовжувати війну».

«Це буде старт і фундамент для того, щоб говорити в будь-якому форматі з Росією. У будь-якому форматі, з будь-якими її представниками, тому що буде план і є що показати. Якщо їм не подобається, буде зрозуміла їхня реакція на конкретику, а не просто взагалі — ми нічого не хочемо і будемо продовжувати війну», — сказав Зеленський.