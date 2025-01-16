Про це повідомив Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.
За словами Зеленського, Україна, поряд із допомогою від Сполучених Штатів та країн Європи, робить вагомий внесок у досягнення перемоги у війні, вкладаючи як людські ресурси, так і фінанси.
Цифри, озвучені президентом:
- Загальні витрати України на війну у 2024 році становили близько 100 млрд доларів.
- Із цієї суми 40 млрд доларів — власний внесок України.
- 35 млрд доларів надали Сполучені Штати Америки.
- 25 млрд доларів — внесок країн Європи.
“Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо міцність в цьому союзі і показуємо, який вклад робить Україна. Безумовно це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей”, — пояснив Зеленський.
Президент наголосив, що союзники повинні пам’ятати, який вклад у цю війну робить Україна.
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