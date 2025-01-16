У 2024 році витрати України на забезпечення Сил оборони склали близько 100 мільярдів доларів, з яких 40 мільярдів були профінансовані самою Україною.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час брифінгу з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

За словами Зеленського, Україна, поряд із допомогою від Сполучених Штатів та країн Європи, робить вагомий внесок у досягнення перемоги у війні, вкладаючи як людські ресурси, так і фінанси.

Цифри, озвучені президентом:

Загальні витрати України на війну у 2024 році становили близько 100 млрд доларів .

. Із цієї суми 40 млрд доларів — власний внесок України.

— власний внесок України. 35 млрд доларів надали Сполучені Штати Америки.

надали Сполучені Штати Америки. 25 млрд доларів — внесок країн Європи.

“Ось приблизно вклад кожного з нас. Тому ми бачимо міцність в цьому союзі і показуємо, який вклад робить Україна. Безумовно це люди, але ви бачите і відсоток щодо грошей”, — пояснив Зеленський.

Президент наголосив, що союзники повинні пам’ятати, який вклад у цю війну робить Україна.