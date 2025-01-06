Уряд України рішуче бореться з будь-якими спробами використати війну для власної вигоди. Країна не тільки не заробляє на отриманій допомозі, але й приймає жорсткі заходи проти тих, хто намагається зловживати міжнародною підтримкою.

Про це Володимир Зеленський сказав у подкасті Лекса Фрідмана.

“Там, де ми бачили ризики, що щось може трапитися зі зброєю, ми били по руках усіх. І повірте, це стосується не лише України. Ми не заробляли на війні. Якщо знаходили когось, хто намагався це зробити, ми били по руках і будемо продовжувати це робити”, — зазначив президент.

Зеленський також розповів, що більша частина міжнародної допомоги Україні надається у вигляді зброї, а не грошей, і запевнив, що українська влада рішуче реагує на будь-які спроби неправомірного використання цієї допомоги.

Окремо Глава держави акцентував увагу на проблемі поширення дезінформації, яка підриває довіру до України і ускладнює отримання підтримки від міжнародних партнерів. Він запевнив, що коли з’являються чутки про продаж зброї, українська влада завжди дає чітку відповідь, що такі дії є неприпустимими.

“Коли хтось каже, що десь Україна продавала зброю, а Росія підхоплювала цей меседж, ми завжди відповідали: дивіться, наші військові самі б покарали цих людей. Вибачте, без суду і слідства, адже нам не вистачає зброї на фронті”, — додав президент.

Зеленський наголосив, що боротьба з дезінформацією є однією з важливих складових стратегії України, яка прагне зберегти довіру та підтримку міжнародних партнерів.