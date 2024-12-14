У суботу, 14 грудня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вже почали використовувати солдатів з КНДР у штурмових діях на Курщині.

Про це йдеться у зверненні глави держави.

“Сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї – помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні”, — сказав Зеленський.

За його словами, залучення північнокорейських військових у війну проти України лише розширює та продовжує цей конфлікт й відштовхує можливість миру.

“Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу, причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація, про яку багато хто говорив? Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні”, — додав український лідер.

Президент наголосив на тому, що Кремль “ігнорує заклики всіх країн, від Китаю та Бразилії до багатьох інших, щодо необхідності робити все для деескалації”.

“Якщо немає жорсткої реакції світу, Росія робить війну гіршою. Завжди так”, — зауважив гарант.

Зеленський наголосив, що Україна буде захищатись, у тому числі проти північнокорейців. Для цього наша країна скоординує свої дії з західними партнерами.

“Наступного тижня будемо говорити у Європі щодо спільної роботи. Санкції проти Росії, підтримка нашої оборони, інвестиції в спільну оборону Європи й сильна дипломатія заради миру – це те, що має збільшуватись кожного тижня, аби в наступному році всі разом з партнерами ми змогли досягти нашої головної мети”, — сказав Президент.