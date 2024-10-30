Влада України не має наміру тиснути на громадян, які вирішили виїхати за межі країни через війну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам ЗМІ Північної Європи.

За його словами, хоч держава і потребує робочих рук, ніхто не тиснутиме чи спонукатиме людей до повернення.

“Я можу дуже голосно закликати наших українців, які перебувають за кордоном, приїжджати й допомагати, працювати в оборонній промисловості, допомагати нашим солдатам, платити податки, підтримувати Україну. Я можу це сказати, і, звісно, з задоволенням. І, звичайно, нам потрібна їхня підтримка”, – сказав він.

При цьому Зеленський додав, що війна принесла людям багато різних поганих причин виїхати, і тому він не підштовхуватиме їх до повернення.